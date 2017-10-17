“غرور” محمد رمضان.. يدفع الكاتب مدحت العدل للانسحاب من مسلسله الجديد

تدفع الشهرة والإحساس بالذات، النجم إلى التدخل في الكتابة والإخراج لدرجة شعوره بأنه كل شيء، فعلى خطى الكوميديان المصري محمد سعد الشهير بـ”اللمبي” يمشي مواطنه الفنان محمد رمضان.

ظن سعد أنه مخرج وممثل ومؤلف؛ وراح يصطدم بكل من يعمل معهم حتى، فقد جاذبيته أمام شباك التذاكر، حتى وصلت به الحال إلى رفع فيلمه “تحت الترابيزة” من دور العرض بعد 7 أيام فقط.

وأخيرًا بدأ رمضان التدخل في كتابة آخر أعماله وهو مسلسل “زين” وقدم الفكرة إلى السيناريست مدحت العدل، وبعد أن قطع شوطًا كبيرًا في الكتابة تدخل الممثل وطلب منه التعديل؛ ما أغضب الكاتب وقال له: “أنا مش كاتب ملاكي”.

واعتذر العدل عن كتابة المسلسل؛ فاضطرت الشركة المنتجة إلى الاستعانة بالكاتب محمد عبدالمعطي.

سبب الخلاف كان رغبة محمد رمضان في إضافة الإثارة على السيناريو، وأكد للقائمين على العمل أنه يدرك جيدًا طلب الجمهور.

من جانبه علق الناقد خالد محمود على الموضوع قائلًا لإرم نيوز: “لا أحد ينكر أن محمد رمضان فنان جيد، ولكن تدخله في غير عمله سوف يعجل بنهايته كما حدث مع الكثيرين”.

وأضاف: “التخصص شيء جيد، ويجعل الجميع ينجح؛ ولكن في أوقات كثيرة يظن الفنان أنه أهم من السيناريست والمخرج وهذا مأزق كبير”.

فيما قال الناقد نادر عدلي لإرم نيوز: “أمر محزن أن تجد الفنان يأمر، ويتحكم، ويتدخل في كل شيء ولكن هذا الأمر ليس طريقًا آمنًا، وكل النجوم الذين اتبعوا المنهج نفسه سقطوا سريعًا، ولم تدم نجوميتهم كثيرًا”.