بالفيديو.. حسين فهمي يكشف للمرة الأولى تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي في “المصعد”

كشف الفنان حسين فهمي أنه تعرض عدة مرات للتحرش الواضح والصريح من النساء ولكن أبرزهن الواقعة التي تعرض لها داخل المصعد الخاص بأحد الفنادق الكبري.

وقال حسين فهمي- في مقابلة ببرنامج “أنا وأنا” على قناة “أون اي”- أنه ركب المصعد ووجد مجموعة من النساء كانوا يحضرن أحد الافراح، اذ قاموا بالاقتراب منه والتحرش به جسديا، ولم يرغبن في تركه أبدا حتي قام بطلب الأمن لهن.

وأضاف النجم المصري أنه في حياته كلها لم يتحرش بأي سيدة ، ولا يستطيع حتى “معاكسة أي ست” رغم تعرضه بشكل دائم حتي قبل عمله بالوسط الفني لـ”معاكسات من السيدات”، على حد قوله.

وأشار حسين فهمي إلى أن الجمال ليست أول صفة تجذبه بالنساء كما يظن البعض، قائلا “بالعكس ثقافة السيدة ثم خفة دمها تجعلني أقع في حبها”.

واعترف أنه وقع في غرام امرأة متزوجة، لافتا إلى أن أطول فترة قضاها بدون سيدة في حياته كانت نصف ساعة فقط، مضيفا أنه في حالة حب حاليا وقد يتزوج.