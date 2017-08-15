لقاء سويدان توجه رسالة شديدة اللهجة إلى حسين فهمي

قالت الفنانة المصرية لقاء سويدان، إنها ستبدأ يوم الخميس المقبل عرض مسرحيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “حفلة تنكرية” ويشاركها البطولة محمد رياض وخالد محمود.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أنه “في 6 أغسطس الجاري صدر لصالحي حكم بالحصول على مؤخر صداق وقيمته 27 ألفًا و700 دولار ضد حسين فهمي، وفوجئت به يصرح في الجرائد والصحف بأنه دفع هذا المبلغ وهذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة، فلم أحصل على حقوقي حتى الآن ولن أتنازل عنها، كما أن الحكم صدر منذ فترة قصيرة ولم أتسلمه حتى الآن”.

وتابعت سويدان “واضح أن حسين فهمي عنده فراغ، كل دقيقة تصريح وحوار، وقد استفدت كثيرًا تعلمت من تجربتي معه، صحيح أنني تألمت كثيرًا ولكنني الآن أصبحت أفضل وتجاوزت هذه التجربة المؤلمة بكل تفاصيلها، وأقول له سبني في حالي، أنا مش فاضية وعندي شغل”.

وبشأن ما تردد عن رفضها تكرار تجربة الزواج قالت “لا أرفض الزواج وقلبي مفتوح لتجربة جديدة تكون مليئة بالمشاعر والتفاهم، لأن تجربتي مع حسن فهمي انتهت، أنا عاشقة للحياة وأتمنى أن تكون أيامي القادمة أفضل”.