دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب (فيديو وصور)

احتفلت الفنانة المصرية الشابة دينا الشربيني ،بعيد ميلاد مواطنها النجم المصري عمرو دياب في كافية “the tree lemon” بالقطامية.

وظهرت دينا وهي ترقص على نغمة أغنية الهضبة الجديدة “الفرحة”، أثناء إحضار كعكة الاحتفال بعيد ميلاده، وهو ما أثار الشكوك مجددًا بشأن طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من أصدقاء دياب، وعلى رأسهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ،والمحامي خالد أبو بكر.

وكانت شائعات قد انتشرت بشأن زواج عمرو دياب سريًا من دينا الشربيني، قبل أن ينفيها الطرفان، ثم زادت الشائعات بعد طرح ألبوم “الهضبة” ،الذي ضم أغنية لبرج الحوت ضمن الألبوم، وهو ذات البرج الذي تنتمي إليه دينا الشربيني، وظهور صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمها تعلّق على الألبوم الجديد.