رحيل المسرحي العراقي فاضل خليل عن عمر 71 عامًا

تُوفي اليوم الأحد الفنان والأكاديمي العراقي الدكتور فاضل خليل، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الثقافة العراقية “فاضل خليل”، الذي أخرج للمسرح نحو 20 عملاً، وشارك بالتمثيل في المسرح، والتلفزيون، والسينما، وكتب للإذاعة العديد من التمثيليات والبرامج، إضافة إلى تأليف عشرات البحوث والدراسات والكتب العلمية.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي في بيان:”تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفنان الكبير الدكتور فاضل خليل، الذي حفلت مسيرته الفنية بالإبداع والتألق، والذي بقيت أعماله خالدة في الذاكرة العراقية، وفي عقول وقلوب العراقيين”.

وأضافت الوزارة في بيانها:”برحيله خسر الوسطان الفني والثقافي أحد العمالقة الكبار، لقد رحل إلى الرفيق الأعلى، لكنه سيبقى بيننا بأعماله وإبداعاته”.

وولد فاضل خليل رشيد إسماعيل البياتي في مدينة العمارة بمحافظة ميسان شرق العراق العام 1946 وتخرّج في أكاديمية الفنون الجميلة، ثم حصل على درجة الدكتوراة في الإخراج والعلوم المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في بلغاريا.

ومن أبرز الأعمال التي أخرجها “فاضل خليل” للمسرح: (الرهان) و(الشريعة) و(سالومي) و(عطيل كما أراه) و(الباب القديم) و(خيط البريسم) و(مائة عام من المحبة) و(في أعالي الحب).

وحصل على جائزة الإخراج عن مسرحية (الملك هو الملك) من مهرجان المسرح العراقي العام 1979، وجائزة الإخراج عن مسرحية (فُرجة مسرحية) من مهرجان الشباب العربي في السودان العام 1987، وجائزة التانيت الذهبي لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس العام 2001 عن مسرحية (سيدرا).