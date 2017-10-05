هل منعت هيفاء وهبي بالفعل من التمثيل في مصر؟

في أول رد من جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على قرار صادر من نقابة المهن التمثيلية وغرفة صناعة السينما بمنعها من التمثيل في مصر لمدة عام، على خلفية خلافها مع المنتج محمد السبكي، أكد مدير أعمالها أنها لم تتسلم أي قرار أو ما يفيد رسميا بإيقافها عن العمل بمصر، مشيرًا إلى أنها خارج مصر حاليًا من أجل ارتباطات فنية.

وجاءت تصريحات مدير أعمال هيفاء، لصالح إحدى الصحف اللبنانية، حيث قال “حتى الآن لم نتسلم أي قرار أو ما يفيد رسميًا إيقاف هيفاء عن العمل في مصر، كما أنها ليست موجودة في القاهرة بالوقت الحاضر”.

وأضاف: “هيفاء لن يتم إيقافها لأنها لم ترفض رد المبالغ التي حصلت عليها من الشركة التي قدمت الشكوى، وإذا وصل قرار رسمي فسنقوم على الفور بدراسة الموقف، وسيتم الطعن في المبالغ المطلوب دفعها لأنها مبالغ فيها، حيث إن الشركة تطالب هيفاء بدفع مليون و70 ألف جنيه، فيما لم تصور إلا يومين فقط”.

وكانت هيفاء قد غردت قبل أشهر عبر حسابها على “تويتر” معلنة انسحابها واعتذارها عن استكمال تصوير أحدث أفلامها السينمائية “ثانية وحدة” مرجعة ذلك لأسباب عديدة أهمها “انعدام الأخلاق والرقي” في التعامل من الشركة المنتجة المملوكة للمصري محمد السبكي.

وكتبت هيفاء تقول: “أتراجع عن استكمال تصوير فيلم ثانية واحدة بسبب انعدام الأخلاق والرقي في التعامل من قبل الشركة المنتجة، أعتذر من أبطال وطاقم العمل لعدم استكمالي التصوير على أمل أن نلتقي في أعمال وظروف أفضل، كما أتمنى من الصحافة الكريمة متابعة الأخبار من مصدرها الصادق وشكراً”.