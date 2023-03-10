أول رد من شيرين عبد الوهاب على شائعات انفصالها عن حسام حبيب

وأصدرت شيرين بيانًا صحفيًا جاء فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، ودعت شركة روتانا إلى تسلمه".

وتابع البيان: "تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بجمهورها أن لا يلتفت إلى من ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها، بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".

وواصلت: "تنتهز شيرين هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير".

واختتم البيان: "كلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة".