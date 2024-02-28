"وصايا الصبار".. ماكبث شكسبير بنكهة سورية

يعد مسلسل "وصايا الصبار"، الذي دخل في عمليات المونتاج حالياً، بنكهة رمضانية خاصة، لا سيما أنه يعيد الدراما العميقة لـ"ماكبث شكسبير" إلى الشاشة الصغيرة، وذلك عبر خمس عشرة حلقة من العيار الثقيل.

العمل الذي أنتجته شركة imperiess studio، لصاحبها المنتج حسين فخر الدين، من سيناريو وكتابة فادي حسين وإخراج سمير حسين، ويضاف إلى وزنه مشاركة عبد المنعم عمايري بدور ماكبث، وأمل عرفة بشخصية الليدي ماكبث.

طبعاً أسماء الشخصيات ستتغير، إذ يتحول اسم البطل إلى خلدون، بينما زوجته إلى نديمة، والجديد في هذه الطبعة الدرامية السورية من ماكبث أنها تمتلك الكثير من الخيوط المتشابكة ذات الطابع الاجتماعي النفسي البوليسي المليء بالتشويق والإثارة والرسائل التي تناسب الواقع السوري والعربي في آن.

كما أنها تجمع شخصيات مضطربة وغير سوية، تعيش حالات من اليأس والإحباط والفراغ الهائل، والصراع المحموم حول المال.