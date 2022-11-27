ما حقيقة إصابة أنغام بورم سرطاني؟
كشف الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، الطبيب المعالج للفنانة والمطربة المصرية أنغام، حقيقة إصابتها بورم سرطاني، واستئصالها الرحم أثناء الجراحة.
وقال الطبيب العدوي في مداخلة تلفزيونية، مساء اليوم السبت، إن العملية الجراحية لأنغام كانت بسبب التصاق في الأمعاء، وتم أخذ عينة أثناء الجراحة، وكانت نتيجة تحاليل الأنسجة خالية من أي أورام سرطانية.
وأضاف أن "العملية نجحت بعلاج الجزء الملتصق، إلى جانب بعض التدخلات في منطقة الرحم، دون أي تأثير عليها مستقبلاً في هذا الأمر كما أشيع مؤخراً"، في إشارة منه لعدم استئصال الرحم كما تم تداوله من قبل البعض.
وبين الطبيب العدوي أن "أنغام طالبتنا بالبنج النصفي رغم صعوبة العملية، ورفضت إدخال أنبوبة حنجورية، لخوفها على الأحبال الصوتية نظراً لطبيعة عملها الفني"، مؤكداً تحسن الحالة الصحية لها يوميًا بناء على التحاليل والفحوصات الطبية.
وفي مداخلة أخرى، طالب عمر عارف، نجل الفنانة أنغام، بعدم التعامل إعلاميًا مع تطورات الحالة الصحية الخاصة بوالدته، إلا من خلاله أو الطبيب المعالج، وذلك بناء على طلب والدته.
وكان الموسيقار المصري محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، قد كشف مساء يوم الجمعة الماضي آخر تطورات حالتها الصحية، عقب الوعكة الطارئة التي تعرضت لها وأدخلتها المستشفى.
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إن ابنته لا تعاني من أي شيء سوى إصابتها بانسداد معوي.