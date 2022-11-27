ما حقيقة إصابة أنغام بورم سرطاني؟

وأضاف أن "العملية نجحت بعلاج الجزء الملتصق، إلى جانب بعض التدخلات في منطقة الرحم، دون أي تأثير عليها مستقبلاً في هذا الأمر كما أشيع مؤخراً"، في إشارة منه لعدم استئصال الرحم كما تم تداوله من قبل البعض.

وبين الطبيب العدوي أن "أنغام طالبتنا بالبنج النصفي رغم صعوبة العملية، ورفضت إدخال أنبوبة حنجورية، لخوفها على الأحبال الصوتية نظراً لطبيعة عملها الفني"، مؤكداً تحسن الحالة الصحية لها يوميًا بناء على التحاليل والفحوصات الطبية.