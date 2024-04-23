للمرة الأولى.. شركة ميتا تتيح نظام تشغيل نظارة الواقع الافتراضي "كويست"

وقالت شركة التواصل الاجتماعي، إن الشريكين أسوس ولينوفو سيستخدمان نظام التشغيل لصنع أجهزة مصممة خصوصًا لأنشطة معينة. وتستخدمه ميتا أيضًا لإنشاء إصدار محدود من نظارات الواقع الافتراضي كويست "المستوحاة" من إكس بوكس وحدة ألعاب مايكروسوفت، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتؤكد هذه الخطوة طموح رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرغ لامتلاك النظام الأساس الحسابي الذي يشغل أجهزة الواقعين الافتراضي والمختلط، على غرار الطريقة التي أصبحت بها غوغل التابعة لألفابت كيانًا رئيسًا في سوق الهواتف الذكية من خلال تطوير نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها، أندرويد، مفتوح المصدر.

منافسة متزايدة

ونشاط ميتا في مجال الواقع الافتراضي أحد المستفيدين من إستراتيجية غوغل تلك، إذ إن نظام التشغيل (ميتا هورايزون) هو نفسه يعتمد على نظام أندرويد.

وفي مقطع مصور نُشر على حساب زوكربيرغ على موقع "إنستغرام"، استعرض أمثلة على نظارات الواقع الافتراضي المتخصصة التي قد يصنعها الشركاء، مثل جهاز خفيف الوزن مزود بمواد تتخلص من العرق لممارسة الرياضة، وجهاز عالي الدقة للترفيه يخوض غمار عالم الميتافيرس، وآخر مزود بتقنية لمس محفزة للإحساس من أجل الألعاب.

وأوضحت "ميتا"، أن (ريبابليك أوف جيمرز) التابعة لأسوس تعمل على تطوير نظارة واقع افتراضي للألعاب وإن لينوفو تعمل على جهاز للواقع المختلط من أجل الإنتاجية والتعلم والترفيه باستخدام نظام التشغيل (هورايزون أو.إس).

وقال زوكربيرغ إن إطلاق هذه الأجهزة قد يستغرق بضع سنوات.

ولم تلق أجهزة الواقعين الافتراضي والمختلط حتى الآن سوى رواج محدود، معظمه من مجتمع الألعاب وشركات مختارة تستخدمها للتدريب أو عقد المؤتمرات عن بعد.

وميتا هي الشركة الرائدة حاليًّا في السوق ولكنها بدأت تواجه المزيد من الضغوط في هذا المجال.

فقد دخلت شركة أبل، المنافس منذ فترة طويلة، هذه الفئة في وقت مبكر من هذا العام بجهاز (فيجن برو) الذي تبلغ قيمته 3499 دولارًا، في حين تفيد التقارير بأن جوجل تعمل أيضًا على منصة تعمل بنظام أندرويد لأجهزة الواقعين الافتراضي والمختلط.