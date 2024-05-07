مي حلمي تفتح النار على رامز جلال بسبب طليقها محمد رشاد

وتابعت "أنت مين علشان تصالحني مع شخص آخر، أنا مش صغيرة وعندي أهل ولا أنتظر أن يقوم شخص بتلك الخطوة بالنيابة عني ويأتي ليصالحنى على الشاشات!".

وأوضحت مي أنها اشترطت لظهورها أن تتقاضى مبلغًا لا يقل عن 25 ألف دولار، لكنها عادت واعتذرت حين عرفت بمضمون الحلقة، وأنها ستظهر مع إنسان لا تستطيع أن تقول له حتى "صباح الخير" على حد تعبيرها.

وشدَّدت على أنها لا تهتم بالمال إذا جاء على حساب كرامتها وصورتها، وتستطيع أن تحصل على 25 ألف درهم من خلال إعلان لا يزيد عن نصف ساعة. وأضافت "لا يمكن أن أهين نفسي من أجل الفلوس وما عاش ولا كان من يرضى ذلك على نفسه".

وهاجمت مقدمة البرامج الضيوف الذين ادعوا أنهم فوجِئوا بطبيعة الحلقات وسيقاضون رامز، واصفة الأمر بـ "الكذب"، وقالت: التفاصيل عندي.