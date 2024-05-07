مي حلمي تفتح النار على رامز جلال بسبب طليقها محمد رشاد
هاجمت الإعلامية المصرية مي حلمي الفنان رامز جلال، مؤكدة أن برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" لم يكن هدفه الصلح بين المشاهير بقدر ما كان تحقيق المشاهدات وزيادة النجاح عن العام السابق؛ حتى تستمر قناعة المنتج بجدوى البرنامج عامًا بعد آخر، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تقتنع بأن صناع البرنامج يضعون مصلحة الضيف قبل مصلحتهم.
وكشفت مي في لقاء مع برنامج " et بالعربي" أنها نجَت من مقلب رامز هذا العام، إذ تمت دعوتها لتظهر فيه، لكنها لم تقتنع بالمبررات التي ساقها فريق الإعداد، رغم تأكيداتهم أن البرنامج يخلو من المقالب، لتعرف لاحقًا أنها في حال وافقت كانت ستظهر مع طليقها الفنان محمد رشاد.
وتابعت "أنت مين علشان تصالحني مع شخص آخر، أنا مش صغيرة وعندي أهل ولا أنتظر أن يقوم شخص بتلك الخطوة بالنيابة عني ويأتي ليصالحنى على الشاشات!".
وأوضحت مي أنها اشترطت لظهورها أن تتقاضى مبلغًا لا يقل عن 25 ألف دولار، لكنها عادت واعتذرت حين عرفت بمضمون الحلقة، وأنها ستظهر مع إنسان لا تستطيع أن تقول له حتى "صباح الخير" على حد تعبيرها.
وشدَّدت على أنها لا تهتم بالمال إذا جاء على حساب كرامتها وصورتها، وتستطيع أن تحصل على 25 ألف درهم من خلال إعلان لا يزيد عن نصف ساعة. وأضافت "لا يمكن أن أهين نفسي من أجل الفلوس وما عاش ولا كان من يرضى ذلك على نفسه".
وهاجمت مقدمة البرامج الضيوف الذين ادعوا أنهم فوجِئوا بطبيعة الحلقات وسيقاضون رامز، واصفة الأمر بـ "الكذب"، وقالت: التفاصيل عندي.