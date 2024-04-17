تأثيرات "منخفض المطير" تصل شرقي اليمن
وصلت، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، تأثيرات "منخفض المطير" الذي أثر على عدد من دول الخليج؛ إذ شهدت أجزاء من مدينة تريم في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هطول أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة تسببت بارتفاع منسوب المياه في شوارع وأزقة المدينة.
وبحسب مصادر محلية، قالت لـ"إرم نيوز"، إن: "مياه الأمطار الغزيرة، تحولت في الوديان والعُزل المُحيطة بمدينة تريم شمال شرق حضرموت، إلى سيول جارية، وصلت إلى المدينة؛ ما أعاقت حركة السير إلى حدٍّ ما، وتسببت كذلك بانقطاع الخط العام الرابط بين مديريتي تريم وسيؤون".
وذكرت المصادر، أن: "المنخفض الجوي في ساعاته الأولى لم يتطور إلى المستوى الذي شهدته دول المنطقة؛ حيث مازالت الأمور لم تخرج عن السيطرة، ونتمنى من الله ألا تتطور أكثر من ذلك".
ولم يصدر عن الجهات المعنية حتى الآن، أي شيء رسمي بخصوص الأضرار الناجمة عن تلك السيول من عدمه، كما إن الصور والفيديوهات المتداولة بين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، لم تُظهر وقوع أي خسائر حدثت في الممتلكات العامة أو الخاصة.
وكانت مراكز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في اليمن، حذّرت في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، في تقارير صادرة عنها، من اقتراب مسار المنخفض الجوي وتوجهه ناحية المحافظات الشرقية من البلاد، ولا سيما محافظتي حضرموت والمهرة، والذي بدأ منذ ساعات يوم الأربعاء الأولى، وسيستمر حتى يوم السبت المُقبل.
وعلى ضوء تلك التقارير، شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، في اتصالات هاتفية أجراها أمس، مع مسؤولي كلتا المحافظتين، على ضرورة تكاثف الجهود لتجاوز تداعيات المنخفض الجوي المحتملة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وفي الإطار ذاته، أقرت لجنة الطوارئ في محافظة حضرموت، جملة من الإجراءات ووضع الترتيبات اللازمة والاحترازية، للحدّ من أي تطورات متوقعة قد تنجم عن المنخفض الجوي.
وأكد رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، ضرورة متابعة سير الحالة المناخية، فضلًا عن مراجعة حالة المعدات والأدوات اللازمة والتأكد من مدى جاهزيتها، وإعدادها لتبقى جاهزة تحت طلب لجنة الطوارئ، بالإضافة إلى توجيه مديري عموم المديريات بمضاعفة الجهود وتشكيل لجان طوارئ فرعية في كل مديرية.