تأثيرات "منخفض المطير" تصل شرقي اليمن

وذكرت المصادر، أن: "المنخفض الجوي في ساعاته الأولى لم يتطور إلى المستوى الذي شهدته دول المنطقة؛ حيث مازالت الأمور لم تخرج عن السيطرة، ونتمنى من الله ألا تتطور أكثر من ذلك".

ولم يصدر عن الجهات المعنية حتى الآن، أي شيء رسمي بخصوص الأضرار الناجمة عن تلك السيول من عدمه، كما إن الصور والفيديوهات المتداولة بين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، لم تُظهر وقوع أي خسائر حدثت في الممتلكات العامة أو الخاصة.

وكانت مراكز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في اليمن، حذّرت في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، في تقارير صادرة عنها، من اقتراب مسار المنخفض الجوي وتوجهه ناحية المحافظات الشرقية من البلاد، ولا سيما محافظتي حضرموت والمهرة، والذي بدأ منذ ساعات يوم الأربعاء الأولى، وسيستمر حتى يوم السبت المُقبل.