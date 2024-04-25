بعد غزله بفتاة أردنية.. الشاعر رياني يعتذر بقصيدة للسعوديات (فيديو)

قدم الشاعر السعودي يحيى رياني اعتذاره لبنات السعودية، وذلك بعدما أثار ضجة واسعة في المملكة، عقب قصيدة غزل كتبها مبدياً إعجابه بفتاة أردنية رآها مؤخراً.

وكان رياني قد كشف عبر حسابه في "إكس" عن مقابلته فتاة تعمل نادلة في مقهى بالعاصمة الأردنية عمان اسمها "آية"، صاغ فيها قصيدة غزلية أثارت إعجاباً وجدلاً واسعين.

وبمجرد انتشار القصيدة وذياع صيتها في السعودية، واجه الشاعر رياني وابلاً من الانتقادات الداعمة للفتاة السعودية وجمالها، ما دفعه لكتابة قصيدة جديدة لتأييد وجهة النظر تلك.