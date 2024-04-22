شاعر سعودي متزوج يفاجئ نادلة أردنية بقصيدة غزل

فاجئ الشاعر السعودي، يحيى رياني، اليوم الاثنين، متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة غير متوقعة، عندما قال إنه قابل نادلة مقهى في الأردن، ولم يتمالك نفسه من سرد قصيدة غزل جريئة في جمالها.

وظهر الشاعر المعروف في مقطع فيديو قال فيه، إنه قابل نادلة المقهى في العاصمة عمان، وتدعى آية التي ألهمته قصيدة غزلية طويلة في جمالها ونسبها بعد سؤاله لها عن الشاي في المقهى.

ووجدت قصة رياني تفاعلًا لافتًا فور نشرها، وسط سيل من التعليقات التي أُعجب أصحابها بأبيات القصيدة الغزلية، دون أن تغيب التعليقات الطريفة من قبيل موقف زوجة الشاعر من القصيدة.

وكتب أحد المعجبين بالقصيدة "شوقتنا لرؤيتها، كيف تكون تلك الآية التي جعلتك تصبأ عن توبتك من الغزل"، فيما قالت مدونة على سبيل الطرفة "توصل البيت تلقى عفشك وملابسك عند الباب الحين راحت عليك"، وعلقت ثالثة في السياق ذاته "خلها تنفعك آية نصيحة لا تدخل البيت إلا بعد شهر".