شاعر سعودي متزوج يفاجئ نادلة أردنية بقصيدة غزل
فاجئ الشاعر السعودي، يحيى رياني، اليوم الاثنين، متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة غير متوقعة، عندما قال إنه قابل نادلة مقهى في الأردن، ولم يتمالك نفسه من سرد قصيدة غزل جريئة في جمالها.
وظهر الشاعر المعروف في مقطع فيديو قال فيه، إنه قابل نادلة المقهى في العاصمة عمان، وتدعى آية التي ألهمته قصيدة غزلية طويلة في جمالها ونسبها بعد سؤاله لها عن الشاي في المقهى.
ووجدت قصة رياني تفاعلًا لافتًا فور نشرها، وسط سيل من التعليقات التي أُعجب أصحابها بأبيات القصيدة الغزلية، دون أن تغيب التعليقات الطريفة من قبيل موقف زوجة الشاعر من القصيدة.
وكتب أحد المعجبين بالقصيدة "شوقتنا لرؤيتها، كيف تكون تلك الآية التي جعلتك تصبأ عن توبتك من الغزل"، فيما قالت مدونة على سبيل الطرفة "توصل البيت تلقى عفشك وملابسك عند الباب الحين راحت عليك"، وعلقت ثالثة في السياق ذاته "خلها تنفعك آية نصيحة لا تدخل البيت إلا بعد شهر".
وقال رياني موضحًا لمتابعيه قبل سرد القصيدة "أردنية لقيتها في مقهى تبيع شاي، قالت عندنا: 44 نوعا من الشاي وكان اسمها آية، وهي فعلا آية فقلت:
يا أردنية ذات الحسن معذرة
قلبي ضعيف وهذا الحسن أوهاني
يا آية.. الشاي أدري أين موطنه
لا الحقل حقلي ولا البستان بستاني
لا تكثري الشرح إني لست منتبها
إلا لعينيك منها السحر ألهاني
وزنية الشاي أدري كيف أضبطها
لكن قلبي أبى ضبطا بميزاني
قد تبت لله من عامين عن غزلي
لكن لكي الله هذا الحسن أغواني
القد غصن تثنى من طراوته
والثغر تين ومنك الصدر رماني
أبوك سماك هذا الاسم عن عمد
حتى ملكت به قلب ابن رياني