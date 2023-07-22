بطراز إسلامي فريد.. السعودية تدشن "المنبر الحديث" للحرم المكي
دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية "المنبر الحديث" في الحرم المكي الشريف، بخطبة صلاة الجمعة للعام الهجري الجديد 1445هـ.
واستُوحي "المنبر الحديث" من "الرواق السعودي"، الذي تم تصميمه انطلاقًا من الهوية الجديدة لرئاسة الحرمين، وبطراز إسلامي فريد.
ويعد "الرواق السعودي" أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ فقد اهتمت حكومة المملكة أن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم، وأن تستخدم فيه أفضل المواد.
وأصبح الرواق أعجوبة معمارية في العمارة والبناء، وأنير بثريات خاصة، وأعمدة ملبَّسة بالرخام، وألوان زاهية في السقف، كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.
فما هو "الرواق السعودي" وقصته؟
تعود نشأة "الرواق السعودي" الحالي إلى عهد الملك عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية الحديثة، والذي أمر بتوسعة المسجد الحرام قبل وفاته، ليبدأ تنفيذها في عهد خلفه الملك سعود العام 1955 م.
ووفق صحيفة "سبق" السعودية، بدأت توسعة المسجد الحرام بالرواق السعودي بحيث تكون خلف الرواق العباسي، الذي بناه الخليفة محمد المهدي في عهده.
وبدأت أعمال البناء بإزالة عدد من الأروقة القديمة، وإعادة بنائها بطريقة هندسية مغايرة، وهي التوسعة العاشرة في تاريخ المسجد الحرام، والأولى في تاريخ الدولة السعودية، وبنيت أروقتها من الخرسانة على عدة طوابق.
مواصفات الرواق السعودي
وبحسب وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، فإن الرواق السعودي يحيط بالرواق العباسي ليكون مكملًا له، ويتكون من 4 أدوار، هي: الدور الأرضي، والدور الأول، والدور الثاني "الميزانين"، والسطح.
وأضاف الوقداني في تصريحه لصحيفة "سبق"، أن عدد الأعمدة في هذه التوسعة بلغ نحو 1500 عمود مكسوّة بالرخام الأبيض، وكذلك عدد من القباب على سطح الأروقة. كما أصبح للرواق السعودي عدد من البوابات، أشهرها: باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح.
وأكمل ملوك السعودية بناء "الرواق السعودي"، الذي حوّل مساحة المسجد الحرام من نحو 12 ألف متر مربع إلى أكثر من مليون متر مربع، وارتفعت الطاقة الاستيعابية أضعافًا مضاعفة مما كانت عليه في السابق.