بطراز إسلامي فريد.. السعودية تدشن "المنبر الحديث" للحرم المكي

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية "المنبر الحديث" في الحرم المكي الشريف، بخطبة صلاة الجمعة للعام الهجري الجديد 1445هـ.

واستُوحي "المنبر الحديث" من "الرواق السعودي"، الذي تم تصميمه انطلاقًا من الهوية الجديدة لرئاسة الحرمين، وبطراز إسلامي فريد.

ويعد "الرواق السعودي" أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ فقد اهتمت حكومة المملكة أن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم، وأن تستخدم فيه أفضل المواد.

وأصبح الرواق أعجوبة معمارية في العمارة والبناء، وأنير بثريات خاصة، وأعمدة ملبَّسة بالرخام، وألوان زاهية في السقف، كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.