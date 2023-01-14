4 مصابين جراء إطلاق نار قرب جنازة في لندن

وقالت شرطة لندن: "يُجرى تحقيق عاجل وتفاصيل الحادثة مازالت تتضح، في هذه المرحلة المبكرة لم يُعتقل أي أحد".

وأضافت: "وقعت الحادثة قرب كنيسة حيث كانت تقام جنازة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أُطلقت من سيارة متحركة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".