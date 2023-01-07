10 جرحى بإطلاق نار قرب ميامي

أصيب 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خارج ميامي الأمريكية أثناء تصوير مقطع موسيقي لمغني الراب الأمريكي المغربي فرينش مونتانا، بحسب ما ذكرت الشرطة والإعلام الأمريكي، اليوم الجمعة.

ووقع إطلاق النار، مساء الخميس، في مدينة ميامي غاردنز، على بعد نحو 30 كم شمال ميامي في ولاية فلوريدا، حسبما أفادت الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" في بيان.