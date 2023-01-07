10 جرحى بإطلاق نار قرب ميامي
أصيب 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خارج ميامي الأمريكية أثناء تصوير مقطع موسيقي لمغني الراب الأمريكي المغربي فرينش مونتانا، بحسب ما ذكرت الشرطة والإعلام الأمريكي، اليوم الجمعة.
ووقع إطلاق النار، مساء الخميس، في مدينة ميامي غاردنز، على بعد نحو 30 كم شمال ميامي في ولاية فلوريدا، حسبما أفادت الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" في بيان.
وقال المصدر: "بلغنا بأن عددا من الضحايا أصيبوا"، مضيفا بأنهم نقلوا إلى المستشفيات المحلية.
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" بأن الحادث وقع بعد عراك بين مجموعتين.
وقال مغني الراب سيد موغول، لقناة "إن بي سي 6" التلفزيونية، إنه سمع أصوات طلقات نارية قدر عددها بـ"13 أو 14 أو 15 على الأقل.. كانت سريعة جدا وكأنها بندقية هجومية".
ولم تكشف الشرطة الأمريكية بعد عن هويات الضحايا أو تنشر تفاصيل إضافية.
وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، نقل 6 مصابين إلى المستشفى، بينما توجه 4 بمفردهم إلى مركز طبي.
وولد فرينش مونتانا، واسمه الحقيقي كريم خربوش، في المغرب، وهاجر إلى نيويورك مع والديه عندما كان مراهقا.