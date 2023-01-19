البرازيل.. تفاصيل هجوم سرب نحل على طائرة ركاب وإلغاء رحلتها

هاجم سرب نحل ضخم طائرة ركاب واستقر بالقرب من أحد محركاتها، ما أدى لإلغاء رحلة جوية قبل دقائق من انطلاقها من مدينة ريو دي جانيرو إلى وجهتها في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

وذكر موقع "فايرال تاب" الإخباري، تفاصيل هذه الحادثة والتي وقعت صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك مع إحدى طائرات مجموعة خطوط "لاتام" الجوية الأمريكية اللاتينية، فبينما كان يصعد عشرات الركاب على متنها، تجمع على سطحها سرب من النحل.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلامية، طائرة "لاتام" تقف في مدرج مطار ريو دي جانيرو، حيث كانت تستعد للإقلاع في تمام الساعة 10:30 صباحا، بينما هاجم عدد كبير من النحل سطحها الخارجي، واستقر في مجموعات على جناحها الأيسر بالقرب من أحد محركاتها.