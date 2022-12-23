أمريكا.. عاصفة قوية تتسبب بإلغاء 4400 رحلة جوية

ألغت شركات طيران أمريكية، أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة، وسط عاصفة شتوية قوية تجتاح الولايات المتحدة تزامنا مع بداية موسم السفر في العطلات الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.

ووفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطائرات، تقرر إلغاء أكثر من 2350 رحلة جوية بالولايات المتحدة يوم الخميس، و2120 رحلة أخرى يوم الجمعة.

وفي الوقت ذاته، ألغت شركة "أمتراك" للسكك الحديدية الخاصة بالركاب، رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.