طوارئ في دالاس الأمريكية إثر هروب أنثى فهد من حديقة حيوان

والفهود المرقطة، ويطلق عليها ذلك بسبب أشكال فرائها الشبيهة بالغيوم، تسكن الغابات الكثيفة في سفوح جبال الهيمالايا وجنوب شرق آسيا وجنوب الصين وتتضاءل أعدادها في البرية.

قال إيديل "لديها مجموعة كاملة من المخالب والأسنان الحادة... لا نريد من أي شخص أن يحاول الإمساك بها. فهي ليست قطة منزلية، لا تزال حيوانا بريا. ولكن تقديم أي صور أو نصائح سيكون مفيدا".