أسد هارب من صاحبه يتجول في شوارع الموصل العراقية

تداول ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أسد يتجول في أحد شوارع مدينة الموصل وسط ذهول المارة وأثناء ازدحام حركة المركبات.

والتقط الفيديو بواسطة شخص كان يستقل سيارة ويتابع باستغراب الأسد وهو على مقربة منه.

وأبدى صاحب التسجيل الدهشة والامتعاض من ترك حيوانات مفترسة تتجول طليقة بين مناطق يقطنها البشر مما يعرض حياتهم للخطر.

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وكان الأسد يحاول الهرب من صاحبه الذي ظهر في المقطع وهو يلاحقه بعد أن أمسك برأسه وانهال عليه بالضرب.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، بردود غاضبة وأخرى ساخرة.

ووصف بعض المدونين ترك الأسد يجوب مناطق مأهولة بالسكان على أنه ”استهتار“ بالأرواح واستخفاف بالعقاب الذي قد يطال مربي تلك الحيوانات ”المفترسة“.

وفي تعليق آخر، قال ناشط في تعليقه على الفيديو إن ”ذلك تعذيب للأسد بزجه في بيئة غريبة عنه، ومن المفترض أن يكون داخل حديقة حيوانات أو في محميات تضم صنوفا مماثلة“.

فيما استعار أحد المدونين عبارة شهيرة للفنان الكوميدي المصري عادل أمام: ”أنا بخاف من كلب يطلعلي أسد“.