أفغانستان.. 9 قتلى و30 جريحا جراء اشتعال صهريج نفط داخل نفق
لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب نحو 30 بجروح جراء احتراق صهريج محمل بالنفط داخل نفق في ولاية "بروان" الواقعة شمال شرق أفغانستان.
ونقل موقع صحيفة "هشت صبح" المحلية عن متحدث باسم وزارة الأشغال العامة، قوله: "لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 شخصًا بجروح إثر الحريق الذي اندلع في ولاية بروان".
آلاف الركاب عالقون على جانبي نفق سالانج منذ الليلة الماضية.
وسائل إعلام أفغانية
وأضاف المتحدث، بأن "النار اندلعت في صهريج النفط أثناء مروره داخل نفق سالانج بولاية بروان، ولا يزال هذا الطريق مغلقًا أمام حركة المرور".
ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية قولها، إن "20 من الجرحى جرى نقلهم من مستشفى ولاية بروان إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج بسبب إصابتهم".
في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية أفغانية أن "آلاف الركاب عالقون على جانبي نفق سالانج منذ الليلة الماضية".