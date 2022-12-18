أفغانستان.. 9 قتلى و30 جريحا جراء اشتعال صهريج نفط داخل نفق

وأضاف المتحدث، بأن "النار اندلعت في صهريج النفط أثناء مروره داخل نفق سالانج بولاية بروان، ولا يزال هذا الطريق مغلقًا أمام حركة المرور".

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية قولها، إن "20 من الجرحى جرى نقلهم من مستشفى ولاية بروان إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج بسبب إصابتهم".