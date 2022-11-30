أفغانستان.. 10 قتلى إثر انفجار استهدف مدرسة دينية

قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مدرسة دينية في ولاية سمنجان الواقعة شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان عبد النافع تاكور، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقع انفجار في إحدى المدارس الدينية في مدينة إيباك وسط ولاية سمنجان شمال أفغانستان، قتل على إثرها نحو 10 طلاب وأصيب كثيرون".

وأضاف تاكور: "المباحث وقوات الأمن لدينا تعمل بسرعة لمنع هذه الجريمة التي لا تغتفر".