الجزائر.. وفاة 17 شخصا بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 17 شخصا جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعُثر على تسعة أشخاص من عائلة واحدة متوفين، مساء الإثنين، في منزلهم في بوسعادة التي تبعد حوالى 250 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع "فيسبوك".