الجزائر.. وفاة 17 شخصا بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
حوادث

الجزائر.. وفاة 17 شخصا بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

أ ف ب
أ ف ب

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 17 شخصا جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعُثر على تسعة أشخاص من عائلة واحدة متوفين، مساء الإثنين، في منزلهم في بوسعادة التي تبعد حوالى 250 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع "فيسبوك".

دفع الانخفاض في درجات الحرارة السكان في الجزائر إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبًا ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل

كذلك، توفي زوجان وأطفالهم الأربعة في منزلهم ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف (شمال الشرق)، ليل الإثنين الثلاثاء، جراء التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وفقا للحماية المدنية.

الجزائر.. وفاة 17 شخصا بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
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وتوفي شخصان آخران اختناقا بالغاز، مساء الإثنين، في مستغانم (شمال غرب)، بحسب المصدر نفسه.

ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبا ما تعمل بالغاز؛ ما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.

الجزائر.. وفاة 17 شخصا بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
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وتحذر الحماية المدنية الجزائرية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة، ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.

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