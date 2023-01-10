الجزائر.. وفاة 17 شخصا بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 17 شخصا جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وعُثر على تسعة أشخاص من عائلة واحدة متوفين، مساء الإثنين، في منزلهم في بوسعادة التي تبعد حوالى 250 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع "فيسبوك".
كذلك، توفي زوجان وأطفالهم الأربعة في منزلهم ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف (شمال الشرق)، ليل الإثنين الثلاثاء، جراء التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وفقا للحماية المدنية.
وتوفي شخصان آخران اختناقا بالغاز، مساء الإثنين، في مستغانم (شمال غرب)، بحسب المصدر نفسه.
ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبا ما تعمل بالغاز؛ ما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.
وتحذر الحماية المدنية الجزائرية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة، ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.