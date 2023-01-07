مقتل 8 أفراد من عائلة واحدة بحادث سير مروع في الجزائر

لقي 8 أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال، حتفهم في حادث مرور في شرق الجزائر، حسبما أعلن الدفاع المدني اليوم السبت.

وقضى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و13 عاما، والوالدان وأخت الأب، في اصطدام سيارتهم في ساعة متأخرة الجمعة بشاحنة قرب مدينة باتنة، على ما جاء في بيان، من دون تقديم تفاصيل حول ملابسات الحادث.

وفي 2021 سجلت الجزائر حوالي 22 ألف حادث مرور تسببت بمقتل 3601 شخص وجرح 29.763 آخرين، وفق السلطات.