مقتل 20 على الأقل في انهيار أرضي شرق الكونغو
ذكرت سلطات محلية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم الاثنين، أن 20 على الأقل قتلوا في أعقاب انهيار أرضي وقع أمس الأحد بشرق البلاد.
وقعت المأساة قبل وقت قصير من شروق الشمس في حي بولوا في إقليم ماسيسي بشمال كيفو، بحسب زعيم القرية تشادراك مبوكانيروا نديبانجا، بحسب ما أوردته مواقع محلية.
وقال الأحد، إن 20 شخصًا على الأقل قتلوا في الانهيار الأرضي، وإن البحث عن المزيد من الضحايا سيُستأنف الاثنين.
وأكد الحاكم المحلي ألفونس موشيشا ميهينجانو انتشال 20 جثة، لكنه شدد على أن عدد الوفيات مرشح للارتفاع.
وقال إن نحو 25 من الأمهات وأطفالهن كانوا يغسلون ملابسهم في مجرى مائي عند سفح الجبل عندما حدث الانهيار الذي دفنهم تحت الطمي.
وروى مسافيري بلوم، من سكان بلوة، رواية مماثلة، قائلا إنه "فقد أخته في الانهيار الأرضي الذي حدث أثناء هطول أمطار غزيرة".