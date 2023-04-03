مقتل 20 على الأقل في انهيار أرضي شرق الكونغو

وقال الأحد، إن 20 شخصًا على الأقل قتلوا في الانهيار الأرضي، وإن البحث عن المزيد من الضحايا سيُستأنف الاثنين.

وأكد الحاكم المحلي ألفونس موشيشا ميهينجانو انتشال 20 جثة، لكنه شدد على أن عدد الوفيات مرشح للارتفاع.