انهيار أرضي كبير يبتلع سيارة في الكويت

شهدت منطقة العارضية الصناعية في محافظة الفروانية الكويتية، اليوم الثلاثاء، انهيارًا أرضيًا كبيرًا في أحد المواقع، وتسربا غزيرا للمياه من أحد خطوط الصرف الصحي في موقع الهبوط الأرضي.

وتداولت حسابات إخبارية محلية مقطع فيديو أظهر حجم الانهيار الهائل، وعمق الهبوط الأرضي، الذي ابتلع سيارة كانت في الموقع لحظة وقوع الحادثة، دون أن ترد معلومات عن أضرار بشرية.