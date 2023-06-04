الهند: تحديد "سبب" حادث القطارات المأساوي "والمسؤولين عنه"

أعلن وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فيشناو، الأحد، تحديد سبب حادث القطارات الذي يعد الأسوأ منذ عقود والمسؤولين عنه، مشيرا إلى نظام إلكتروني للإشارات، دون مزيد من التفاصيل.

وقال وزير السكك الحديدية لوكالة الأنباء الهندية: "حددنا سبب الحادث والأشخاص المسؤولين عنه"، ولكنه أوضح أنه "من غير المناسب" إعطاء تفاصيل قبل التقرير النهائي للتحقيق.

وقتل 288 شخصًا على الأقل في المأساة التي وقعت الجمعة قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا شرق الهند.

وأكد أشويني أن "التغيير حدث خلال التشابك الإلكتروني، ووقع الحادث بسبب ذلك"، في إشارة إلى نظام إشارات معقد مصمم لمنع القطارات من الاصطدام عبر تنظيم حركتها على القضبان.