تفاصيل مرعبة لحادث تصادم 3 قطارات في الهند

بدا المشهد مرعباً في الساعات الأولى من صباح السبت، غداة أسوأ حادث قطارات تشهده الهند في تاريخها، بين صفوف الجثث التي انتشلها عمال الإنقاذ من بين العربات المتداخلة.

مجموعة متشابكة من العربات المدمرة هو كل ما تبقى من اصطدام ثلاثة قطارات، أحدها للشحن والآخران لنقل المسافرين مساء الجمعة بالقرب من بالاسور على بعد حوالي 200 كيلومتر من بوبانسوار عاصمة ولاية أوديشا.

وقالت السلطات التي تخشى استمرار ارتفاع عدد قتلى الكارثة إن 288 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 850 آخرين.