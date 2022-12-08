بريطانيا.. صورة كلب تحبط تهريب مخدرات بقيمة 60 مليون دولار

في واقعة غير مسبوقة، ساهمت صورة كلب في إلقاء القبض على عصابة وإحباط تهريب مخدرات قيمتها 60 مليون دولار.

وكانت صورة كلب يدعى "بوب" من سلالة البلدغ الفرنسية، سببًا رئيسيًا وراء نجاح السلطات البريطانية في منع تهريب عملية مخدرات كبيرة قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 60 مليون دولار.

وبحسب تقارير، كانت العصابة تنوي تهريب أكثر من 500 كغم من مخدرات MDMA المعروفة أيضا بـ"الاكستاسي" إلى أستراليا، من خلال إخفائها في حفار.

ورغم استخدام العصابة شبكة هاتف مشفرة تدعى EncroChat واستخدام أسماء مستعارة، فإن الوكالة الوطنية للجريمة NCA تمكنت من اختراقها كجزء من أكبر عملية تحقيق في الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة، وفقا لــ"ميرور".