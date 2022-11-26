"كوكتيل مخدرات".. مطار القاهرة يكشف تفاصيل ضبط منة شلبي

كشفت جمارك مطار القاهرة، اليوم الجمعة، تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة المصرية منة شلبي، بعد ضبط مواد مخدرة بحوزتها، خلال عودتها من الخارج للبلاد.

وذكرت الجمارك المصرية بمطار العاصمة القاهرة، أن الفنانة المصرية (دون التصريح باسمها) كانت تحمل "كوكتيل مخدرات".

وقالت الجمارك في بيانها: " راكبة مصرية بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك".

وأضاف: " مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية".

وتابع البيان: "بتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب".

وذكر البيان أنه "تم تفتيش حقائب الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب".

محتويات كوكتيل المخدرات

وكشف بيان الجمارك المصرية محتويات "كوكتيل المخدرات"، الذي تم ضبطه مع الفنانة المصرية، بحسب الإعلان الرسمي لسلطات مطار القاهرة.

وضم الحرز: "6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 جراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 جراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 جرامات".

وضمت المضبوطات أيضاً: "كيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 جرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 جراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر".

وعثر مسؤولو الجمارك كذلك على "2 علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر".

واحتوت الأحراز كذلك على "شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات".

يذكر أن تقارير مصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن توقيف الفنانة المصرية منة شلبي خلال عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار القاهرة قادمة من نيويورك، بتهمة حيازة مواد مخدرة.