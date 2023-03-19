العراق.. اعتقال شخص قتل والديه وأصاب شقيقته في بغداد
ألقت القوات العراقية، اليوم الأحد، القبض على شخص قتل والديه وأصاب شقيقته في منطقة "زيونة" بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، عن بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن "المفارز نجحت بفضل الجهود الاستخبارية المتميزة، في ملاحقة قاتل هارب أقدم على قتل والديه وأصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري في بغداد"، مشيرًا إلى أن "القبض عليه تمَّ بوقت قياسي".
وأضاف البيان أنه "تم ضبط سلاح الجريمة بعد أن قام المتهم برميه في النفايات محاولًا إخفاء الأدلة، إذ جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أصوليًّا ضد القاتل".
وتشهد المدن العراقية تصاعدًا في جرائم القتل التي تعود أسبابها في أحيان كثيرة لخلافات عائلية، إضافة إلى التوترات السياسية.