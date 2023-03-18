العراق.. القبض على متهم باغتيال الأستاذ الجامعي عقيل الناصري
أعلنت القوات العراقية، اليوم السبت، القبض على متهم بقتل الأستاذ الجامعي، عقيل الناصري، الذي اغتيل يوم أمس الجمعة، في ذي قار جنوب البلاد.
شهد العراق الشهر الماضي، موجة اغتيالات، بعد غياب جزئي دام عدة سنوات، وسط تحذيرات من تصاعد تلك العمليات، وانعكاس ذلك على الملف الأمني.
وقال قائد عمليات سومر، اللواء سعد حربية، قد "تم إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذ في كلية التربية عقيل الناصري، بينما تجري ملاحقة الثاني الذي كان يستقل الدراجة النارية لحظة الاغتيال"، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية "واع".
واغتال مسلحون مجهولون الجمعة الأستاذ الجامعي عقيل عبدالله الناصري، عندما أطلقوا الرصاص عليه، قرب منزله ثم لاذوا بالفرار، في واقعة أثارت ضجة واسعة.
والراحل، أحد الأساتذة المعروفين في الكلية التربوية المفتوحة في محافظة ذي قار.
وشهد العراق الشهر الماضي، موجة اغتيالات، بعد غياب جزئي دام عدة سنوات، وسط تحذيرات من تصاعد تلك العمليات، وانعكاس ذلك على الملف الأمني.