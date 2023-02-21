الكلاب الضالة تؤرق الأردنيين.. والحكومة: ننتظر الدول المانحة

يشتكي كثير من الأردنيين من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، متسببة بحالة من القلق لدى المواطنين، لاسيما مع تجمعها على شكل قطعان، مهددة سلامة النساء والأطفال خصوصا.

وأعرب مواطنون أردنيون عبر موقع "فيسبوك" عن استيائهم من انتشار الكلاب الضالة في ظل قرار حكومي بمنع قتلها والقضاء عليها.

ووثق مواطنون عبر مقاطع فيديو أكثر من حالة هاجمت فيها الكلاب السكان، معربين عن غضبهم من هذه الظاهرة التي ازدادت بشكل ملحوظ.