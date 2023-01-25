كلب يقتل رجلاً بالرصاص في الولايات المتحدة

قتل كلب بالرصاص صياداً أمريكياً كان جالساً في المقعد الأمامي لمركبة "بيك - أب"، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، في وسط الولايات المتحدة في الأيام الماضية، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكان الحيوان موجوداً، السبت، في مؤخر المركبة، حيث كانت توجد معدات للصيد وبندقية، عندما داس على السلاح، ما أدى إلى تشغيله، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في ولاية كنساس الريفية.