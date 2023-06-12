مقتل 3 بريطانيين إثر حريق الزورق السياحي في مصر

لقي ثلاثة سائحين بريطانيين مصرعهم، إثر حريق نشب في زورق في البحر الأحمر بمصر، وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم الإثنين.

وقالت شركة سكوبا ترافل البريطانية للسياحة في بيان لها، إنه تم إنقاذ 12 سائحًا آخرين كانوا في عطلة الغوص و14 من أفراد طاقم زورق "هوريكان" بعد نشوب الحريق في الساعة الـ 0530 بتوقيت غرينتش يوم الـ11 من حزيران/ يونيو.

ووفقًا لبيان الشركة البريطانية، اختار السائحون الثلاثة، الذين لقوا حتفهم، عدم الغوص بينما كان الباقون يحضرون إفادة بالتعليمات على سطح الزورق عندما اندلع الحريق.

وجرى إجلاؤهم على الفور بينما حاول القبطان واثنان من مرشدي الغوص الوصول للسائحين المفقودين قبل أن يتركوا الزورق أيضًا للنجاة بأنفسهم.

وأضاف بيان الشركة أن السلطات المحلية والشرطة سيجريان حاليًّا تحقيقًا شاملًا في ما يتعلق بسبب الحريق.