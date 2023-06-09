بعد قتلها سائحًا روسيًا في الغردقة.. ما قصة سمكة القرش "تايغر"؟

أثارت حادثة مقتل سائح روسي إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش في مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر شرقي مصر، تساؤلات واسعة حول هذا النوع من الأسماك، وقواعد الغطس المطبقة.

وتلك الحادثة ليست الأولى من هذا النوع، إذ أغلقت السلطات المصرية قبل نحو عام تقريبًا، منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم سمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.

وأعلن مسؤول صحي مصري آنذاك، وفاة السائحة البالغة 68 عامًا، بعد نقلها إلى المستشفى إثر فقدان ساقها وذراعها بسبب الهجوم، حسب وسائل إعلام محلية.

من هو السائح الروسي؟

أوضح القنصل الروسي في الغردقة، فيكتور فوروباييف، أن السائح الروسي الذي تعرض لهجوم "القرش" جاء إلى مصر في بداية حزيران/يونيو الجاري، ويبلغ من العمر 24 عامًا.

ووصف فوروباييف الواقعة بأنها "صعبة للغاية"، وفق ما أوردته "سكاي نيوز".

بدورها، حذرت القنصلية العامة الروسية في الغردقة عبر حسابها على "فيسبوك"، الروس من ارتياد الماء، وطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام الصارم بقواعد السباحة والغطس المفروضة من قبل السلطات المصرية.