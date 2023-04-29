أمريكا.. تجميد تحليق الطائرات العسكرية بعد سلسلة حوادث

قرر الجيش الأمريكي أمس الجمعة، منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد.

وأمر الجنرال جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي "بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى" الخميس في ألاسكا وأواخر آذار/مارس في ولاية كنتاكي، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسعة أشخاص على التوالي، حسب بيان.