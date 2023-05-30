كحول "مغشوش" يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

توفي 6 أشخاص في مدينة مكناس المغربية، بسبب تناول كحول "مغشوش"، في حين جرى نقل 9 آخرين إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس الكائن في المدينة.

وجرى تسجيل حالات الوفاة في مناطق متفرقة من العاصمة الإسماعيلية، حيثُ تم اكتشاف الحالات تباعًا في كل من أحياء الرياض والعويجة والبرج، خاصة في منطقة البرج المشقوق، حسب ما أورد موقع "هسبريس" المحلي، اليوم الثلاثاء.