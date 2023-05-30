الأردن.. العثور على جثة فتى جرفته السيول (صور)
عثرت الأجهزة المختصة الأردنية، اليوم الثلاثاء، على جثة فتى جرفته السيول بمنطقة السخنة في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، إن فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع للمديرية تمكن من العثور على جثة الفتى على بعد أكثر من 40 كليومترًا من المكان الذي كان يتواجد فيه عندما جرفته السيول، يوم أمس.
وأوضح العقيد السرطاوي، أن العثور على جثة الفتى جاء بعد عمليات متواصلة لأكثر من 24 ساعة داخل مجرى السيل.
وحذر السرطاوي من الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والصحراوية من البلاد، والتي تُعد من أكثر الأماكن لتجمع مياه الأمطار.
ويوم أمس، شهدت مناطق مختلفة في الأردن بما فيها العاصمة عمّان، أجواء استثنائية نادرة الحدوث في مثل هذا الوقت من العام، ترافقت مع تساقط كثيف للبرد وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة وتشكل السيول الجارفة في الأودية.
واستفاقت مناطق في محافظة الزرقاء يوم أمس، على سيول تسببت بها الأمطار الغزيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو، كيف جرفت السيول سيارات ومركبات شحن، قبل الإعلان لاحقًا عن فقدان طفل في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء، والذي عثر على جثته اليوم.