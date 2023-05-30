الأردن.. العثور على جثة فتى جرفته السيول (صور)

واستفاقت مناطق في محافظة الزرقاء يوم أمس، على سيول تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، كيف جرفت السيول سيارات ومركبات شحن، قبل الإعلان لاحقًا عن فقدان طفل في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء، والذي عثر على جثته اليوم.