سُجّلت عملية تسميم جديدة في مدرسة للفتيات في إيران الثلاثاء، غداة استئناف الدروس بعد عطلة استمرت أسبوعين، علما أن ثلاثة أسابيع مرت على الإبلاغ عن آخر حالة، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن عشرين طالبة من مدرسة في مدينة تبريز (شمال غرب) نقلن إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقال رئيس خدمات الطوارئ في المدينة إن "عناصر من خدمات الطوارئ أُرسلوا إلى المكان" بعدما أبلغ "عدد من الطالبات عن صعوبة في التنفس"، لكنه أكد أنّ أيًّا منهن لم تتأثّر بشكل خطير.

ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تكرّرت الظاهرة في عدد من مدارس الفتيات، حيث تنشقت تلميذات روائح "كريهة" أو "غير معروفة"، ثمّ ظهرت عليهن عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوار.