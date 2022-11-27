إيران.. إضراب لسائقي الشاحنات بسبب إلغاء حصتهم الأساسية من الوقود

دخل سائقو الشاحنات في عدة مدن إيرانية، اليوم الأحد، في حالة إضراب، بسبب إلغاء حصتهم الأساسية من الوقود، وذلك استجابة لدعوة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وتأتي خطوة سائقي الشاحنات، مع استمرار احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة تشهدها إيران للشهر الثالث على التوالي، منذُ منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سائقي شاحنات يقولون إنهم مضربون على الرغم من إعطائهم "وقودًا علاجيًا" مقابل "الحافز" المعلن.