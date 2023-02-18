انتشال 3 أحياء من تحت الأنقاض بعد 13 يوما على زلزال تركيا (فيديو)
قالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء، بينهم طفل، من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا في جنوب تركيا السبت بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر.
وأظهرت صور بثها التلفزيون نقل الأشخاص الثلاثة إلى سيارات الإسعاف، وفق ما ذكرت "رويترز".
وحسب آخر الإحصاءات، لقي أكثر من 41 ألف شخص حتفهم في تركيا وسوريا المجاورة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر. ولم تكشف أي من الدولتين عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.
وأطلقت الأمم المتحدة "نداء عاجلاً" الخميس لجمع مليار دولار على شكل معونات لمساعدة الضحايا في تركيا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له إن "التمويل سيساعد 5.2 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسيتيح لمنظمات الإغاثة زيادة الدعم الذي تقدمه بشكل سريع".