انتشال 3 أحياء من تحت الأنقاض بعد 13 يوما على زلزال تركيا (فيديو)

قالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء، بينهم طفل، من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا في جنوب تركيا السبت بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر.

وأظهرت صور بثها التلفزيون نقل الأشخاص الثلاثة إلى سيارات الإسعاف، وفق ما ذكرت "رويترز".