الفيضانات تُخرج 36 ألف إيطالي من منازلهم

وأدت الأمطار الغزيرة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى مصرع 14 شخصا، وحولت شوارع في مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار.

ومع هطول مزيد من الأمطار، مدّدت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى حتى يوم غد الأحد.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ.

وصرّحت ميلوني للصحافيين: "بصراحة لا يمكنني البقاء بعيدا عن إيطاليا في مثل هذا الوضع المعقّد"، وشكرت 5000 شخص من عناصر إنقاذ ومتطوعين ساعدوا المتضررين من الفيضانات، كما شكرت قادة دول مجموعة السبع على عروض المساعدة.

ومن المتوقع أن تزور ميلوني بعض المناطق الأكثر تضررا غدا الأحد.