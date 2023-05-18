تسعة قتلى جرّاء فيضانات في إيطاليا وإلغاء سباق فورمولا1

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في منطقة إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا حيث تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات غمرت أحياء وأراض زراعية بأكملها الأربعاء، ما أدى أيضاً إلى إلغاء سباق فورمولا 1 على حلبة إيمولا الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على السهول في المنطقة على مدار يومين في فيضان نحو عشرين نهراً، ما أدى إلى غمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه وإجلاء الآلاف من السكان.

وقال دافيد مالدولا وهو أحد سكان منطقة تشيسينا لوكالة فرانس برس: "شاهدنا من نافذة المنزل (الطابق الثاني) المياه ترتفع تدريجياً" حتى غمرته بعد أن وصلت إلى ارتفاع متر ونصف، ما أدى إلى غرق المنزل.