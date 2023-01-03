مصرع أسرة باكستانية إثر حريق في الأردن
لقي أفراد أسرة باكستانية، حتفهم، إثر حريق شب في خيمتين، فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الأردنية.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك أخمدت فجر اليوم (الثلاثاء) حريقًا شب في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنه وفاة 5 أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة".
وأكد البيان، أن الأجهزة الأمنية "فتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق".
في السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام محلية، عن مدير طب شرعي إقليم الجنوب في مستشفى الكرك الدكتور حسن الهواري، قوله إن الحريق تسبب في مصرع أسرة من جنسية آسيوية.
وأضاف الهواري، أن "الجثث تعود لأب (34 عامًا) وأم (31 عامًا) وثلاث أبناء (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام)".
وأوضح مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"فرانس برس"، أن الضحايا من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزراعة.
ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق، خاصة أن المملكة تتعرض هذه الأيام لموجة برد ترافقها أمطار.
ويعمل آلاف الباكستانيين في الأردن خصوصًا في الزراعة، ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.
وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021، قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما في حريق شب بخيمتهم في محافظة البلقاء الواقعة على بعد 30 كلم غرب العاصمة عمان.