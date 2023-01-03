مصرع أسرة باكستانية إثر حريق في الأردن

لقي أفراد أسرة باكستانية، حتفهم، إثر حريق شب في خيمتين، فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الأردنية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك أخمدت فجر اليوم (الثلاثاء) حريقًا شب في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنه وفاة 5 أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة".

وأكد البيان، أن الأجهزة الأمنية "فتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق".