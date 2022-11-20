الأردن.. حريق كبير في العقبة (فيديو)

اندلع حريق كبير في مدينة العقبة الأردنية، اليوم السبت، وفق ما ذكر بيان لمديرية الأمن العام.

ووفق حساب الأمن العام على تويتر، فإن قطاع الدفاع المدني في العقبة يتعامل مع حريق داخل ساحة منزل في منطقة الخزان.