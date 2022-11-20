الأردن.. حريق كبير في العقبة (فيديو)
اندلع حريق كبير في مدينة العقبة الأردنية، اليوم السبت، وفق ما ذكر بيان لمديرية الأمن العام.
ووفق حساب الأمن العام على تويتر، فإن قطاع الدفاع المدني في العقبة يتعامل مع حريق داخل ساحة منزل في منطقة الخزان.
وفي حين لم يشر البيان إلى حجم الحريق، أظهرت مقاطع فيديو متداولة كتلا ضخمة من النيران والأدخنة المتصاعدة من مكان الحريق.
وذكر موقع خبرني المحلي أن الحريق شب في مستودع للبنزين.
وفي وقت لاحق قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مساء السبت مع حريق شب في ساحة منزل تستخدم لتخزين البنزين امتد إلى أجزاء من المنزل ومركبة بمنطقة الخزان.
وأضاف، أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده الى كامل المنزل، دون وقوع إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.