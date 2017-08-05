حرائق سجنان.. النيران تلتهم مساحات كبيرة من الغابات شمال تونس (صور)

قامت وحدات من الجيش و الحماية المدنية في تونس، مصحوبة بأعوان من إدارة الغابات و بمساعدة من السكان بمقاومة النيران التي اشتعلت منذ بضعة أيام في منطقة سجنان من محافظة بنزرت.

وقامت وحدات الجيش بشق طرق لتمكين وحدات الحماية المدنية من الوصول إلى النيران، كما قامت وحدات الجيش بإنشاء حواجز بين النيران و منازل السكان.

وكان رئيس الحكومة التونسية “يوسف” الشاهد أمر باعتقال عدد من المتورطين في إشعال الحرائق بشكل متعمّد، ضمن موجة الحرائق غير المسبوقة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد.

وذكر “الشاهد” خلال تصريح عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في اجتماع خُصص لبحث كارثة الحرائق التي اجتاحت غابات ومناطق جبلية ومناطق سكنية، أن الحرائق كانت بفعل فاعل، وقال: “اعتقلنا عددًا من الأشخاص وسنلاحق قضائيًا كل الأشخاص الذين تورطوا في إشعال الحرائق”.