طائرة ركاب روسية تنجو من كارثة بعد اشتعال النار بمحركها وانفجار إطارها

نجا مئات المسافرين من كارثة محققة بعدما اشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة التي كانت تقلهم بعد ثوان قليلة من محاولة إقلاعها في مطار بتايلاند.

واشتعلت النيران في أحد محركات طائرة سياحية تقل 321 شخصا، كما انفجر أحد إطاراتها أثناء الإقلاع؛ ما أجبر الطيار على إيقاف الطائرة وإلغاء الرحلة.