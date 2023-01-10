طائرة روسية تهبط اضطراريًّا في الهند بعد إنذار بوجود قنبلة

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرحلة غيّرت مسارها بعد أن تلقت شركة "أزور إير" بريدًا إلكترونيًّا يُعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة. وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر.

وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباح الثلاثاء، أن جميع الأشخاص على متن (الطائرة) بـ"أمان"، وأن السلطات "تقوم بتفتيش معمّق للطائرة".

وأوضحت شرطة الولاية أن "وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، الذين ينتظرون في المطار.

وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو، الثلاثاء "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن".

ومنعت دول كثيرة دخول السيّاح الروس إلى أراضيها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هؤلاء يتدفقون بأعداد كبيرة إلى الهند خصوصًا إلى ساحل ولاية غوا.